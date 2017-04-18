القاهرة -اخبار مصر

شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية أمس الاثنين بنطاق دوائر مراكز وأقسام المحافظة؛ لإعادة الانضباط الأمني، وضبط الخارجين عن القانون، والهاربين من أحكام أسفرت عن تنفيذ 510 أحكام قضائية، وضبط 26 قطعة سلاح متنوعة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بنتائج الحملة التي أسفرت عن تنفيذ 510 أحكم قضائية، شملت “جنح حبس وجنائي ومخالفات وغرامات” وضبط 26 قطعة سلاح “أبيض وناري” و13 قضية تجارة وتعاطي مخدرات و10 قضايا آداب عامة و4 قضايا مصنفات فنية وقضية أموال عامة و20 قضية أحداث و2 قضية بلطجة و5 قضايا تلوث بيئي و140 مخالفة سرقة تيار كهربائي.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 16 مسجل خطر و31 مشتبهًا فيهم جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وجار إخطار النيابات المختصة بمراكز وأقسام المحافظة.