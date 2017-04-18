القاهرة -اخبار مصر

لقي طالب جامعي مصرعة غرقًا بمياه بحر أبوالأخضر بمركز الزقازيق، أثناء محاولته الأستحمام مع أصدقائه دون تعلمه السباحه بالشرقية.

لقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير البحث الجنائي يفيد مصرع محمد سامي وجيه أحمد (19سنة-طالب بكلية التربية) مقيم كفر عوض الله حجازي مركز الزقازيق، يرتدي ملابسه الداخلية “شورت” وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهريه بالجثة.

تبين من تحريات المباحث أن الطالب غرق أثناء قيامه بالإستحمام بمياه بحر أبو الأخضر رفقة بعض أصدقائه إحتفالاً بشم النسيم لعدم إجادته السباحة، ولم يتهم عم الطالب أحد بالتسبب فى وفاته أو يشتبه في حدوثها جنائياً.

أكد تقرير مفتش الصحه أن سبب الوفاه إسفكسيا الغرق، وتحرر لة المحضر رقم 4325 إداري مركز الزقازيق لسنة 2017.