دمشق - أ ش أ

بدأت وحدات من الجيش السوري، عملية عسكرية برية واسعة، في بلدة (طيبة الإمام)، شمالي مدينة حماة (وسط سوريا)، لاستعادتها من سيطرة المعارضة المسلحة.

جاءت العملية العسكرية بعد قصف مدفعي وصاروخي مكثف استمر أكثر من أربع ساعات على مواقع المسلحين في محيط البلدة ومركزها.

وعززت قوات الاقتحام مواقعها داخل البلدة ووضعت نقاط تثبيت؛ الأمر الذي يساعدها في السيطرة على البلدة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتأتي هذه العملية بعد نحو 24 ساعة من سيطرة القوات الحكومية على مدينة صوران أحد أكبر معاقل المعارضة المسلحة في ريف حماة الشمالي.