القاهرة -اخبار مصر

تمكنت مديرية تموين مطروح، بالتنسيق مع قطاع المباحث من ضبط 768 كيلو من الرنجة ومخلل منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى كميات من عبوات المياه الغازية وزيت الطعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في حملات على الأسواق بالمحافظة.

وقال بيان أصدرته مديرية التموين، إنه تم ضبط (عبدالعاطي . م . ع 37 سنة) بتهمة عرض وبيع 240 كيلو مخلل مختلف الأنواع منتهي الصلاحية و(باسم . س . إ 50 سنة) لقيامة بعرض وبيع سلعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 264 كيلو رنجة و(محمد .إ . م 35 سنة) لقيامة بعرض 336 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية، و(أيمن . ح . ر 23 سنة سوري الجنسية لقيامة بعرض وبيع سلعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 264 كيلو رنجة وكبده ولحوم و”مش” وجبنة، كما تم ضبط (سامي . ع . خ 32 سنة) لقيامة بعرض وبيع 40 كيلو زيت طعام منتهي الصلاحية.

تم التحفظ علي المضبوطات، وتحرير محاضر للمتهمين تمهيداً للعرض علي النيابة.