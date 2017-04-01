القاهرة -اخبار مصر

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات مختلفة، أمس الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بسبب انفجار الإطار الخلفي للسيارة بالشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير البحث الجنائي يفيد بإصابة هند أبوبكر إبراهيم (23سنة – ربة منزل) بجروح بالصدر، وشقيقتها ندى أبوبكر إبراهيم (17سنة – طالبة) بجروح بالظهر.

كما أصيبت والدتهما أسماء كامل أحمد (52سنة – ربة منزل) بكدمات بالضلوع، وندى صبحي علوان (17سنة – طالبة) بكسر بالساق اليسرى، وغصون وجيه سعيد (19سنة – طالبة) بكدمات بالظهر والبطن، علاوة على إصابة أحمد محمد عبدالله (29سنة – محام) قائد السيارة وجميعهم مقيمون ببلبيس.

تبين من تحريات المباحث أن سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة، وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، وخروج الأولى والثانية عقب تلقي العلاج اللازم، وتحويل من الثالثة حتى الخامسة لمستشفى الزقازيق الجامعي لاستكمال العلاج، وتحرر لهم المحضر رقم 3457 جنح القسم لسنة 2017.