طوكيو - أ ش أ

وصل مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكى، إلى اليابان، فى المحطة الثانية، من جولة تستغرق 10 أيام، فى آسيا.

ومن المقرر أن تركز المحادثات، التي سيجريها بينس مع قادة اليابان، على السياسات الاقتصادية والهيكلية واستراتيجيات التجارة والاستثمار، الرامية إلى تعزيز اقتصادات البلدين.

ومن جانبهم، أوضح مسؤولون بالبيت الأبيض، أن الاجتماعات فى طوكيو تهدف إلى وضع إطار لإجراء مناقشات مستقبلية، بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية التجارة فى منطقة المحيط الهادىء.