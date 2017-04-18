القاهرة -اخبار مصر

تبذل شرطة الإنقاذ النهري بالإسماعيلية، جهودًا لانتشال جثمان شابين غرقا في ترعة الإسماعيلية عند كوبري مشاه أبو صوير، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وكان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من نائبه يفيد غرق مركب صيد كان يستقلها خمس شباب غرق منهم اثنان هما إبراهيم محمد فؤاد (16 سنة) ومحمد فتحي عبده (16 سنة) بينما نجا الثلاثة الباقين بالسباحة حتى وصولوا لبر ترعة الإسماعيلية، وجاري البحث عن جثماني الشابين لانتشالهما.