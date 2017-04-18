اعداد - امينة يوسف

البرت اينشتاين من اذكى علماء الفيزياء في التاريخ .. بعد ساعات من وفاته اختفى دماغه وهي من اغرب الاحداث التي قد نفكر بها حيث قام العلماء بدراسة دماغه واجراء البحوث عليه لمعرفة هل كان ذكائه نتيجة تركيب الدماغ الدهني الذي يزن 1250 جم ام هناك سرا اخر هو السبب في ذلك !!!

اينشتين كان يعزف الكمان ببراعة وتهرب من الخدمة العسكرية في ألمانيا وكان بحار متحمس لكن من الدرجة الثالثة ..

مولده

ولد ألبرت أينشتين في 14 مارس 1879 في ألمانيا في مدينة صغيرة تسمى أولم وبعد عام انتقلت أسرته إلى ميونخ وكان والده هرمان صاحب مصنع كهروكيميائي وكانت والدته بولين كوخ من عشاق الموسيقى وكان له أخت تصغره بعام.

تأخر آينشتين عن النطق وكان يحب الصمت والتفكير والتأمل ولم يهوى اللعب كأقرانه لم يكن يعجبه نظام المدرسة وطريقة التعليم فيها التي تحصر الطالب في نطاق ضيق ولا تدع له مجالاً للإبداع وإظهار إمكانياته.

دراسته للغات والعلوم الإنسانية

كانت اكبر مشكلة له اضطراره لدراسة اللغات والعلوم الإنسانية التي لا تطلق للفكر العنان وإنما حفظها للحصول على الشهادة وكان كثيرا ما يحرج أساتذة الرياضيات لتفوقه عليهم وطرده احد الأساتذة من المدرسة قائلاً له “أن وجودك في المدرسة يهدم احترام التلاميذ لي” سافر بعدها ليلتحق بوالديه في ميلانو بعد ان تركوه لمشاكل مادية في ميونخ والتحق هناك في معهد بولوتيكنيك ولكنه رسب في جميع امتحانات الالتحاق فيما عدا الرياضيات فأرشده مدير المعهد ليدرس دبلوم في احدي مدن سويسرا ليتمكن بعد عام من الالتحاق في البوليتكنيك.

أهم الاختراعات

في عام 1905 نشر اينشتاين أربعة أبحاث علمية الأولى في تفسير الظاهرة الكهروضوئية والبحث الثاني للحركة الابروانية للجزيئات والثالثة لطبيعة المكان والزمان والرابعة لديناميكا حركة الأجسام الفردية. كان البحثين الأخيرين الأساس للنظرية النسبية الخاصة والتي نتج عنها معادلة الطاقة E=mc2 وبتحويل كتلة متناهية في الصغر أمكن الحصول على طاقة هائلة (الطاقة النووية)..

وفي العام 1921 حصل أينشتين على جائزة نوبل لاكتشافه قانون الظاهرة الكهروضوئية التي حيرت هذه الظاهرة علماء عصره.

وضع اينشتين الأسس العلمية للعديد من المجالات الحديثة في الفيزياء هي: النظرية النسيبة الخاصة , النظرية النسبية العامة , ميكانيكا الكم ,نظرية المجال الموحد

ومع اندلاع الحرب العالمية ظل آينشتين يتابع أعماله العلمية في برلين وركز نشاطه على التوسع في نظرية الجاذبية التي نشرها في العام 1916 وهو في الثامنة والثلاثين من عمره.



حاول الكثير من الأحزاب السياسية زجه في نشاطاتهم ولكنه كان دائما يقول إنني لم اخلق للسياسة وفضل الانعزال والوحدة قائلاً “ان الفرد المنعزل هو وحده الذي يستطيع أن يفكر وبالتالي أن يخلق قيما جديدة تتكامل بها الجماعة” هذا أدى إلى دفع معارضيه للنيل منه.

زادت المؤامرات والدسائس مما زاع صيته في مختلف أنحاء العالم ووجهت له الدعوات من العديد من الجامعات للتعرف عليه وسافر إلى ليدن بهولندا وعين أستاذا في جامعتها وحزن الكثيرون في ألمانيا رحيله لأن شهرته العظيمة في الخارج من شأنها ان تعيد إلى المانيا هيبتها التي فقدتها في الحرب.

وتلقى كتب ودعوات من وزير التربية ليعود إلى بلده فعاد وحصل على الجنسية الألمانية لأنه في ذلك الوقت كان لا يزال محتفظاً بجنسيته السويسرية.

ظل آينشتين يسافر بين بلدان العالم من فرنسا إلى اسبانيا إلى فلسطين وإلى الصين واليابان وحصل على جائزة نوبل في 1923 وسلمه إياها ملك السويد وبعدها استقر في برلين وكان الزوار من مختلف أنحاء العالم يأتون له ويستمتعون بحديثه ولقاءه حتى عام 1929 والتي فيها بلغ من العمر الخمسين عاماً قرر الاختفاء عن الأنظار ولم يكن احد يعلم أين يقيم.

كان آينشتين محبا للسلم ويكره الحرب وفي نداء تلفزيوني إلى ترومان رئيس الولايات المتحدة الأسبق قال “لقد كان من المفروض أول الآمر أن يكون سباق التسلح من قبيل التدابير الدفاعية ولكنه أصبح اليوم ذا طابع جنوني لأنه لو سارت الأمور على هذا المنوال فسيأتي يوم يزول فيه كل أثر للحياة على وجه البسيطة”.

حرق جثمان ألبرت اينشتين

وفي 18 أبريل 1955 توفي وحرق جثمانه في مدينة “ترينتون” في ولاية “نيو جيرسي” ونثر رماده في مكان غير معلوم وحفظ دماغ العالم أينشتاين في جرّة عند الطبيب الشرعي “توماس هارفي” الذي قام بتشريح جثته بعد موته.

وقد أوصى أينشتاين أن تحفظ مسوداته ومراسلاته في الجامعة العبرية في القدس وأن تنقل حقوق استخدام اسمه وصورته إلى هذه الجامعة.