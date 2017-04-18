العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي الى مزيد من التأزم بعد الاستفتاء 2017/04/18 - 08:58 العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي الى مزيد من التأزم بعد الاستفتاء2017-04-18T08:58:31+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني تناول الأسماك المملحة أبرز ملامح احتفال المصريين بشم النسيم الإدارة العامة للمرور تكثف من حملاتها المرورية على الطرق السريعة المحافظون يتوجهون الى الكنائس لتقديم التهانى بعيد القيامة المجيد رئيس الوزراء : تحسن فى ميزان المدفوعات بنسبة 37 % فى يناير الماضى 15-4-2017 الإخوة المسيحيون يحتفلون بعيد القيامة المجيد 15-4-2017
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