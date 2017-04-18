وكالات

قال رئيس باراجواي أوراسيو كارتيس يوم الإثنين إنه لن يترشح في الإنتخابات التي ستجرى في 2018 بغض النظر عما إذا أقر الكونجرس تعديلا يسمح بفترات جديدة أم لا.

وفي رسالة موجهة إلى أسقف اسونسيون ونشرت على تويتر قال كارتيس إنه استلهم دعوة البابا فرنسيس للسلام والحوار.

وأشعل محتجون النار في الكونجرس في 31 مارس (آذار) بعدما صوت مجلس الشيوخ سرا لصالح التعديل. واقتحمت الشرطة في وقت لاحق مقرا لحزب سياسي معارض وقتلت أحد المحتجين. ولم يصوت مجلس النواب بعد على المقترح.

وقال كارتيس في رسالته “آمل أن تؤدي بادرة التخلي هذه إلى حوار أعمق يهدف إلى تعزيز الجمهورية”.

ويمنع دستور باراجواي الترشح لولاية ثانية منذ إقراره في عام 1992 بعد سقوط دكتاتورية وحشية في 1989. ويعارض الكثير من سكان باراجواي التي يبلغ تعدادها 6.8 مليون نسمة أي إشارة على محاولة التشبث بالسلطة.