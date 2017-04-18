قنا - أ ش أ

تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظ قنا اليوم من ضبط صاحب مخبز لتجميعه طن من الدقيق البلدي المدعم والمخصص لأصحاب البطاقات التموينية قبل بيعها في السوق السوداء وضبط صاحب محل فسيخ بحوزته 160 كيلو جراما من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي علاوة على ضبط 18 قضية تموينية أخرى متنوعة.

وكان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقى إخطاراً بضبط صاحب مخبز إفرنجي يدعى”مصطفي.ك.م” 36 عاما مقيم بمدينة قوص لتجميعه طن من الدقيق البلدي المدعم والمخصص لأصحاب البطاقات التموينية قبل بيعها في السوق السوداء وضبط صاحب محل فسيخ يدعى”خالد.ع.م” 30 عاما مقيم بمنطقة الشئون بدائرة قسم قنا بحوزته 160 كيلو جراما من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي علاوة على ضبط 18 قضية تموينية أخرى متنوعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين والقضايا فيما تولت النيابة العامة التحقيق.