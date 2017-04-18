أبلغ مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي قادة الأعمال في سول اليوم الثلاثاء بأن إدارة ترامب ستراجع إتفاقية التجارة الحرة المبرمة منذ خمس سنوات بين البلدين وتجري إصلاحات عليها.

وقال بنس إن العجز التجاري الأمريكي زاد إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الخمس منذ بدء تطبيق إتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وأوضح أن هناك الكثير جدا من العراقيل أمام المؤسسات الأمريكية في كوريا.

وقال بنس خلال إجتماع للغرفة التجارية الأمريكية في سول “ذلك هو الطريق الصعب.. علينا أن نكون أمناء بشأن تحديد الخلل في علاقتنا التجارية”.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة النظر في الإتفاقيات التجارية التي قال إنها تؤثر على الوظائف الأمريكية وذلك خلال حملته التي رفع خلالها شعار “أمريكا أولا”.