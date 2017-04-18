القاهرة - أخبار مصر

أكد الدكتور أحمد عبد العال، مدير الهيئة القومية للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا مفاجئًا، اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة تُسجل 32 درجة، على أن تعود لطبيعتها مرة أخرى فى اليوم التالى مباشرة.

وأضاف عبد العال فى مداخلة مع برنامج ” صباح الخير يا مصر “ أنه من المتوقع أن يصحب الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، نشاط للرياح على السواحل الشمالية والقاهرة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أنه من المتوقع أن تقل الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد، وتكون مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة.