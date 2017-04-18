لندن - وكالات

كشف تقرير جديد أنه سيتعين على المواطنين البريطانيين المتقدمين للحصول على رخصة قيادة داخل المملكة المتحدة ضرورة إثبات أنهم قادرون على استخدام خدمات الملاحة بأمان لكى يتمكنوا من الحصول على رخصة القيادة.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فهذه الخطوة تأتى كإصلاح امتحان القيادة الوطنية فى المملكة المتحدة، حيث سيتم اختبار السائقين المتدربين على قدرتها على اتباع توجيهات برنامج الملاحة الموجود فى السيارة، فيما قالت وكالة معايير القيادة والمركبات البريطانية DVSA والتى تقوم بإصدار ترخيص القيادة للمدربين فضلا عن تنظيم اختبار القيادة، أنها قامت بتحديث الامتحان ليشمل مزيد من سيناريوهات الحياة الحقيقية، والتى تعكس بشكل أفضل الضغوط الجديدة التى قد يتعرض لها السائقين.

وقالت DVSA إن حوالى نصف جميع سائقى السيارات فى المملكة المتحدة يستخدمون برامج الملاحة بشكل أو بأخر سواء البرامج المدمجة داخل السيارة أو الموجودة عل الهواتف الذكية، لذلك فيجب أن يكونوا قادرين على التحكم بها بأمان.

وسيقوم المسؤولون عن التدريب بتزويد سيارات المتقدمين للاختبار بوحدات ملاحة خلال اختبارهم والتأكد من وضعها بشكل مناسب، وسيكون على المتقدم للاختبار إتباع التوجيهات التى يوفرها برنامج الملاحة.

وقال وزير النقل البريطانى اندرو جونز لـBBC إن التغييرات ستساعد الحكومة فى الحفاظ على الطرق آمنة، مضيفا أن الاختبار الجديد سيدخل حيز التنفيذ بحلول 4 ديسمبر من العام الجارى.