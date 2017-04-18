الارجنتين - وكالات

نفى المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، دييجو سيميوني، يوم الإثنين، وجود اتصالات مع الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من أجل تولي منصب المدير الفني لـ”الألبيسيليستي” خلفاً للمقال من منصبه، إدجاردو باوزا.

وأجاب سيميوني خلال تواجده بالمؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة اليوم أمام ليستر سيتي الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب كينج باور ستاديوم، حول إمكانيه تدريبه لمنتخب بلاده: “لا، لم أتحدث مع أحد من الإتحاد الأرجنتيني”.

ووصف الـ”تشولو” حادث إلقاء مشجع من أعلى مدرجات ملعب “ماريو ألبرتو كيمبيس” خلال مباراة بين فريقي بيلجرانو وتايرس بمدينة قرطبة الأرجنتينية بـ”المؤسف”.

وقال في هذا الصدد: “ما حدث أمر مؤسف وموقف خارج نطاق السيطرة، أعتقد أنه أمر إجتماعي أكثر منه مشاجرة بين مشجعين”.

وطالب: “يجب على الناس أن تتحمل المسئولية وتتخذ القرارات الموكلة لها، وذلك من أجل أن نحظى بأرجنتين أفضل”.

وتوفي مشجع نادي بيلجرانو، الذي يدعى إيمانويل بالبو، في المستشفى متأثرًا بجراحه.