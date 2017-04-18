أخبار مصر - الثلاثاء 18 إبريل - فيصل زكى

* الإمارات تعيد تأهيل القطاعات الخدمية في «المخا».

*«الهلال» يسير قافلة مساعدات إغاثية لأهالي «بلحاف» في شبوة.

*«الديمقراطية» تقترب من وسط الطبقة.. ومجلس منبج يدعمها بمقاتلين.

* إنزال جوي للتحالف بدير الزور و«داعش» يرسل تعزيزاته.

*بنس يحذر كوريا الشمالية من اختبار عزم ترامب.

* توقيف امرأة خططت لتفجير نفسها في كنيسة.

* اعتقال 22 إثر قتل طالب اتهم بـ «الكفر» في باكستان.

* الجامعة تكرم غداً رئيس الوزراء البحريني.

* تغريدة ساخرة للسفارة الإيطالية تثير غضب الليبيين.

* خمس نتائج محتملة للاستفتاء في تركيا.

* البحرين تدرس مقترحاً لإصدار قانون موحد للأسرة.

* 370 مليوناً لتطوير مرافق سوق ورسان للخضراوات.

*قوات خاصة لحماية زعيم كوريا الشمالية من الاغتيال.

* طائرات «التحالف» تدمي الانقلابيين في العديد من الجبهات.

* «الشرعية» تتوغل غرب تعز وتحرر مواقع جديدة في ميدي.

*حوثيون يعتدون على طالبات رفضنَّ ترديد شعارات طائفية.

*«يونيسف»: 70 % من أطفال اليمن محرومون من التعليم.

* الحوثيون يختطفون 40 موظفا في ذمار بتهمة «العمالة للخارج».

*«الهلال الأحمر الإماراتي» يتكفل ببناء 17 مسكنا في مدينة المخا اليمنية.

* بن دغر ينفي إجراء تعديلات حكومية.

* القوات العراقية تخوض حرب شوارع بالموصل.. وتحطم طائرة تدريب في الناصرية.

* مقتل أبرز مساعدي «البغدادي» وهروب منشقين عن «داعش».

* عباس يدعو المجتمع الدولي إلى إنقاذ حياتهم والاحتلال يقمع مسيرات تضامن.

* 1500 أسير فلسطيني يبدأون إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

* مجلس الوزراء السعودي يشيد بنتائج أعمال المجموعة الثانية لخلوة العزم بين المملكة والإمارات.

* «الرئاسي الليبي» يشكل لجنة للاتصال بأطراف النزاع في الجنوب.

* الجيش الجزائري يقتل إرهابياً.

* روسيا تحقق مع مشتبه به بتدبير اعتداء مترو سان بطرسبورج.

* ميليشيات الانقلاب تُهجّر بقوة السلاح سكان قرية في البيضاء.

* اعتقالات حوثية في الحديدة شملت عناصر تتبع المخلوع.

* مصرع قيادات بـ «القاعدة» بغارة جوية في أبين.

* قوات الشرعية والتحالف تمهد للضربة القاضية في معسكر خالد.

*الجيش يستعيد مواقع جديدة في ميدي.

*«الهلال» الإماراتي يوزع 5000 سلة غذائية و85 خيمة ويتكفل ببناء 17 مسكناً في المخا.

* إنزال ل«التحالف» في دير الزور.. و«قسد» تقترب من وسط الطبقة.

* السودان يشارك لأول مرة في اجتماعات «أفريكوم» بألمانيا.

* سلطة الطاقة في غزة تحذر من كارثة في كل القطاعات.

* ائتلاف علاوي: كركوك لكل العراقيين.

* مطالب برلمانية بتجريد أسماء الأسد من جنسيتها البريطانية.

*العراق: دور مصر مطلوب ولن نتخلى عن عمقنا العربي.

* الكويت تمنح العسكريين «البدون» معاشات تقاعدية.

* الأسرى بقيادة البرغوثي يخوضون معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال.

* تونس: اتحاد الشغل يطالب الحكومة بحلول حقيقية للأزمة الاجتماعية .

* مشاورات لبنانية مكثفة لبلورة قانون انتخاب جديد.

*«التعاون الإسلامي» والبرلمان العربي يساندان الأسرى.

* روسيا تخطط لاجتماع في جنيف حول سوريا.

* واشنطن تستبعد إرسال قوات برية إلى سوريا.

*ندوة «ألكسو»: الثقافة سلاح استراتيجي في مكافحة التطرف.