صحافة عربية: اليمن يجدد حرصه على السلام وفق المرجعيات الدولية
أخبار مصر - الثلاثاء 18 إبريل - فيصل زكى
* الإمارات تعيد تأهيل القطاعات الخدمية في «المخا».
*«الهلال» يسير قافلة مساعدات إغاثية لأهالي «بلحاف» في شبوة.
*«الديمقراطية» تقترب من وسط الطبقة.. ومجلس منبج يدعمها بمقاتلين.
* إنزال جوي للتحالف بدير الزور و«داعش» يرسل تعزيزاته.
*بنس يحذر كوريا الشمالية من اختبار عزم ترامب.
* توقيف امرأة خططت لتفجير نفسها في كنيسة.
* اعتقال 22 إثر قتل طالب اتهم بـ «الكفر» في باكستان.
* الجامعة تكرم غداً رئيس الوزراء البحريني.
* تغريدة ساخرة للسفارة الإيطالية تثير غضب الليبيين.
* خمس نتائج محتملة للاستفتاء في تركيا.
* البحرين تدرس مقترحاً لإصدار قانون موحد للأسرة.
* 370 مليوناً لتطوير مرافق سوق ورسان للخضراوات.
*قوات خاصة لحماية زعيم كوريا الشمالية من الاغتيال.
* طائرات «التحالف» تدمي الانقلابيين في العديد من الجبهات.
* «الشرعية» تتوغل غرب تعز وتحرر مواقع جديدة في ميدي.
*حوثيون يعتدون على طالبات رفضنَّ ترديد شعارات طائفية.
*«يونيسف»: 70 % من أطفال اليمن محرومون من التعليم.
* الحوثيون يختطفون 40 موظفا في ذمار بتهمة «العمالة للخارج».
*«الهلال الأحمر الإماراتي» يتكفل ببناء 17 مسكنا في مدينة المخا اليمنية.
* بن دغر ينفي إجراء تعديلات حكومية.
* القوات العراقية تخوض حرب شوارع بالموصل.. وتحطم طائرة تدريب في الناصرية.
* مقتل أبرز مساعدي «البغدادي» وهروب منشقين عن «داعش».
* عباس يدعو المجتمع الدولي إلى إنقاذ حياتهم والاحتلال يقمع مسيرات تضامن.
* 1500 أسير فلسطيني يبدأون إضراباً مفتوحاً عن الطعام.
* مجلس الوزراء السعودي يشيد بنتائج أعمال المجموعة الثانية لخلوة العزم بين المملكة والإمارات.
* «الرئاسي الليبي» يشكل لجنة للاتصال بأطراف النزاع في الجنوب.
* الجيش الجزائري يقتل إرهابياً.
* روسيا تحقق مع مشتبه به بتدبير اعتداء مترو سان بطرسبورج.
* ميليشيات الانقلاب تُهجّر بقوة السلاح سكان قرية في البيضاء.
* اعتقالات حوثية في الحديدة شملت عناصر تتبع المخلوع.
* مصرع قيادات بـ «القاعدة» بغارة جوية في أبين.
* قوات الشرعية والتحالف تمهد للضربة القاضية في معسكر خالد.
*الجيش يستعيد مواقع جديدة في ميدي.
*«الهلال» الإماراتي يوزع 5000 سلة غذائية و85 خيمة ويتكفل ببناء 17 مسكناً في المخا.
* إنزال ل«التحالف» في دير الزور.. و«قسد» تقترب من وسط الطبقة.
* السودان يشارك لأول مرة في اجتماعات «أفريكوم» بألمانيا.
* سلطة الطاقة في غزة تحذر من كارثة في كل القطاعات.
* ائتلاف علاوي: كركوك لكل العراقيين.
* مطالب برلمانية بتجريد أسماء الأسد من جنسيتها البريطانية.
*العراق: دور مصر مطلوب ولن نتخلى عن عمقنا العربي.
* الكويت تمنح العسكريين «البدون» معاشات تقاعدية.
* الأسرى بقيادة البرغوثي يخوضون معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال.
* تونس: اتحاد الشغل يطالب الحكومة بحلول حقيقية للأزمة الاجتماعية .
* مشاورات لبنانية مكثفة لبلورة قانون انتخاب جديد.
*«التعاون الإسلامي» والبرلمان العربي يساندان الأسرى.
* روسيا تخطط لاجتماع في جنيف حول سوريا.
* واشنطن تستبعد إرسال قوات برية إلى سوريا.
*ندوة «ألكسو»: الثقافة سلاح استراتيجي في مكافحة التطرف.
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