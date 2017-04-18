القاهرة - أخبار مصر

ضبطت الأجهزة الأمنية 1200 نجفة مجهولة المصدر وألقت القبض على مدير محل الأدوات كهربائية، الكائن فى منطقة الموسكى والذى يحوى هذه المنتجات وحررت له المحضر رقم 2178 جنح جزئية قسم الموسكى لسنة 2017، وتولت معه النيابة العامة التحقيق وقررت حبسه 4 أيام على ذمته.

وتبن أن المتهم هو “محمود.ح” 21 سنة وأن المضبوطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق فى أرباح غير مشروعة.

وتستهدف حملات موسعة، التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، لإحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع.