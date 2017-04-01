أبوظبي - وكالات

قالت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إن الدورة السابعة والعشرين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب ستقام هذا العام تحت شعار “وأنت الكتاب” بمشاركة 1320 عارضا من أكثر من 60 دولة عربية وأجنبية.

وقال سيف سعيد غباش، المدير العام لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة المنظمة للمعرض، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: “المساحات المحجوزة في المعرض حققت زيادة بعدد إجمالي للعارضين بلغ 1320 عارضا وبزيادة قدرها 60 عارضا عن السنة الماضية يمثلون 65 دولة من حول العالم وبما يزيد عن 500 ألف عنوان من أكثر من 30 لغة وبرنامج يضم أكثر من 800 جلسة حوارية وندوة وورشة عمل خلال دورة العام الجاري”.

ويقام المعرض هذا العام في الفترة من 26 أبريل إلى الثاني من مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

واختارت إدارة المعرض الفيلسوف محيي الدين بن عربي “الشخصية المحورية” لدورة هذا العام وتستعرض في هذا الإطار مسيرته وإسهاماته الفكرية كما تقيم أمسيات من أشعاره.

ويستضيف المعرض الفنانة التونسية غالية بن علي للحديث عن تجربتها في تقديم أشعار ابن عربي في ندوة بعنوان “أدين بدين الحب”.

كما اختارت إدارة المعرض الصين ضيف شرف الدورة السابعة والعشرين. وتشارك إلى جانب الكتب ببرنامج فني وترفيهي وتعليمي كبير للتعريف بمختلف مناحي الثقافة الصينية.

وقال مدير الفعاليات الدولية رئيس مركز النشر باللغات ممثل الصين في المعرض شيا كوان أو: “نتشرف باختيارنا كضيف شرف لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2017. جهزنا الكثير من الفعاليات تحت شعار (اقرأ الصين) بالإضافة لجانب موسيقي وفني ونأمل أن يساعد شركاؤنا في الإمارات للتعريف بثقافة الصين”.

وأضاف: “جلبنا نحو ستة آلاف عنوان باللغات العربية والإنجليزية والصينية إضافة لنحو أربعة آلاف كتاب في نسخ أصلية، وسنقدم أكثر من 50 فعالية ثقافية وجلبنا كذلك بعض أبرز مشاهير الكتاب الصينيين”.

واستقبل معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته السابقة أكثر من 270 ألف زائر.