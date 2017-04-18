لندن - وكالات

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الإثنين أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طلبت من المسؤولين وضع خطط لتخريد السيارات التي تعمل بوقود الديزل في إطار اقتراحات لتحسين جودة الهواء.

ويتوقع أن تعلن الحكومة بحلول 24 أبريل خططها الرامية للامتثال لقوانين الإتحاد الأوروبي لتحسين جودة الهواء والالتزام بالحد المسموح به لمستويات ثاني أكسيد النيتروجين بعد حكم للمحكمة العليا في العام الماضي.

وتزايد قلق المواطنين والساسة إزاء جودة الهواء بعد فضيحة الإنبعاثات من سيارات شركة فولكسفاجن الألمانية في سبتمبر 2015 وما تكشفت عنه من أن الإنبعاثات الحقيقية للسيارات تفوق تلك التي تسجل في نتائج اختبارات المعامل.

وذكرت فاينانشال تايمز أن أحد المقترحات المطروحة هو تقديم دعم حكومي قد يصل إلى ألفي جنيه إسترليني (2510 دولارات) في إطار جهود إقناع السائقين بالانتقال إلى سيارات تعمل بوقود نظيف لكن مسؤولين من حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي يقولون إن التفاصيل لم تقرر بعد.

وكان عمدة لندن تعهد في وقت سابق بكبح المركبات الملوثة للبيئة ومنع سيارات الأجرة الجديدة التي تعمل بوقود الديزل بدءا من عام 2018 وفرض سلسلة من الرسوم الجديدة على السائقين.