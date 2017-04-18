موسكو - وكالات

تجمع نحو 200 ألف شخص وسط العاصمة الروسية، موسكو، لمشاهدة عرض حافلات الترام التي مضى على اختراعها 118 عاما.

وشمل العرض عددا من السيارات القديمة من مختلف الفترات الزمنية. وفي الوقت الذي يبدو فيه أن الترام وسيلة نقل عفا عليها الزمن، تجمع حوالي 200 ألف من المتحمسين في موسكو، لمشاهدة العرض الذي تحول إلى نوع من التقليد السنوي في شهر أبريل.

وقال ييفجيني ميخايولوف، رئيس خدمة النقل في، Mosgortrans، بالعاصمة موسكو: “حصد موكب السيارات القديمة قدرا كبيرا من ردود الفعل الإيجابية بين السكان المحليين مرة أخرى، ونحن نود أن نشكر سلطات المدينة على هذا الترحيب الحار بمجموعتنا الكلاسيكية”.

وشارك ما مجموعه 16 سيارة فريدة من نوعها في موكب هذا العام، مع مركبة تقودها 4 خيول.

وبصرف النظر عن النماذج الكلاسيكية، أظهر المعرض مركبات الترام الحديثة التي يمكن رصدها في شوارع موسكو، فضلا عن العديد من المركبات متعددة الألوان.