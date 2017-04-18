احتفظ أرسنال ببصيص الأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه 2-1 على ميدلسبره الذي اقترب خطوة أخرى نحو الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الإثنين.

وضع أليكسيس سانشيز أرسنال في المقدمة بركلة حرة رائعة قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول.

لكن صاحب الضيافة أدرك التعادل بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني عبر مهاجمه الإسباني ألفارو نجريدو من متابعة متقنة لتمريرة ستيوارت داونينج العرضية.

وضمن أرسنال الفوز الأول في خمس مباريات خارج ملعبه عندما لعب سانشيز كرة عرضية حولها آرون رامسي بصدره إلى مسعود أوزيل الذي سدد مباشرة في الشباك.

ويحتل أرسنال المركز السادس بفارق سبع نقاط خلف مانشستر سيتي رابع الترتيب الذي خاض مباراة أكثر.

ويبتعد ميدلسبره بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان مع تبقي ست مباريات.