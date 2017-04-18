بوسطن - وكالات

فاز الكينيان جيفري كيروي وإيدنا كيبلاجات بالنسخة 121 لماراثون بوسطن للرجال والسيدات يوم الإثنين بعدما قدما أداء قويا في الأميال الأخيرة.

وحقق كيروي زمنا رسميا بلغ ساعتين و9.37 دقيقة بعدما صمد أمام ضغط من الأمريكي جالن روب في الجزء الأخير من السباق بشارع بويلستون حيث وقعت تفجيرات 2013.

وشهد السباق سجالا بين كيروي وروب لكن المتسابق الأمريكي، الفائز بميدالية برونزية أولمبية، لم يتمكن من مجاراة منافسه الكيني في نهاية المطاف.

وأبلغ روب الصحفيين “تخطاني عدة مرات ونجحت في الاقتراب منه في بعضها”.

وكانت كيبلاجات (38 عاما)، وهي أم لطفلين، وحدها في الصدارة في الأميال الأخيرة من السباق الذي أنهته في زمن رسمي بلغ ساعتين و21.52 دقيقة متفوقة بنحو دقيقة واحدة تقريبا أمام البحرينية روز شليمو.

وحافظت المتسابقة الكينية على تقدمها الكبير رغم أنها توقفت لفترة وجيزة في الأميال الأخيرة عندما أدركت أنها أخذت قارورة المياه الخاصة بإحدى منافساتها من نقطة مساعدة للعدائين وعادت لإعادتها.

وأبلغت كيبلاجات الصحفيين “كان علي إعادة شيء لا يخصني. كنت خائفة.. لأنك تعرف إذا لم تشرب الماء فإن ذلك قد يؤثر عليك”.

وسجلت جوردان هاساي زمنا قياسيا لأول مشاركة لعداءة أمريكية في الماراثون إذ حلت ثالثة بزمن قدره ساعتين و23 دقيقة. بينما حل الياباني سوجورو أوساكو ثالثا في ماراثون الرجال.

وكانت الإجراءات الأمنية مشددة طوال المسار الذي بدأ في هوبكنتون بولاية ماساتشوستس مرورا بضواحي بوسطن وانتهاء في شارع بويلستون حيث فجر شقيقان من العرقية الشيشانية قنبلتين محليتي الصنع ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص واصابة أكثر من 200.

وحل ميب كيفليزيجي، الذي أصبح في 2014 أول أمريكي يفوز بماراثون بوسطن في أكثر من ثلاثة عقود، في المركز 13 في آخر مشاركاته في السباق.

وتوقف كيفليزيجي، الذي يخطط للاعتزال بعد ماراثون نيويورك العام الجاري، بعد فوزه ليصافح بيل ريتشارد الذي كان نجله مارتن (ثماني سنوات) أصغر من قتلوا في التفجير.

وقال كيفليزيجي “في 2013.. كنت مشجعا مثل الضحايا الثلاثة وعندما رأيت هذا الطفل.. أول ما جال بخاطري هو أن ابنتي قد تتعرض لذلك”.