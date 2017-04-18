طرابلس - أ ش أ

نفى الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، العميد أيوب عمر قاسم ، مجددا أى مشاركة رسمية من القوات البحرية فى عملية «عاصفة المتوسط» التى أعلنت عنها قبل أيام لجنة أزمة الوقود والغاز بهدف وقف التهريب.

وقال قاسم فى تصريحات إعلامية مساء الاثنين، «قد بيّنا سابقًا أن القوات البحرية لم تستدع رسميًا للمشاركة فى عملية (عاصفة المتوسط)، فى الوقت الذى نرحب فيه بأى عمل يقوم بمكافحة التهريب عبر البحر، حيث عملنا طوال الفترة السابقة بأقل الإمكانيات على مكافحة التهريب، ولدينا بالفعل ناقلات نفط تم ضبطها إلا أننا لم نستدع رسميًا لتلك العملية، لذلك نوضح بأنه تم الزج باسمنا دون علم القيادات التى ينبغى أن تتخذ القرار بهذا الشأن».

لكن لجنة أزمة الوقود والغاز قالت مساء أمس الأحد إن سلاح الجو الليبى والقوات البحرية شكلا غرفة عمليات خاصة لحسم ظاهرة تهريب الوقود إلى خارج البلاد، مشيرة إلى رصد كل الأهداف لاتخاذ إجراءات صارمة بشأنها اعتبارًا من اليوم الاثنين ، وأوضحت اللجنة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» أن غرفة العمليات الخاصة «تستعد لحسم ظاهرة تهريب الوقود بشكل نهائى بعرض البحر والشواطئ الساحلية الليبية» .

وأضاف أيوب قاسم أنه فى «مثل هذه العمليات تحتاج إلى تنظيم ، أما تلك العملية فلا نعلم من المسؤول عنها أو الجهة المشرفة عليها » ، مشددًا على ضرورة «التوضيح فى حال ما كانت عملية عسكرية لابد أن تكون تبعيتها لرئاسة الأركان العامة ، وفى حال ما كانت بحرية لابد أن تتبع رئاسة الأركان البحرية ، وفى حال ما كانت عامة وبها مؤسسات مختلفة لابد أن تتبع المجلس الرئاسي، ولذلك لابد من وجود سياق رسمى لمثل تلك العمليات» .