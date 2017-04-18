الجزائر - أ ش أ

استقبل وزير الطاقة الجزائرى نور الدين بوطرفة، الاثنين، بالجزائر رفايال فيلاسيكا مدير عام الشركة الإسبانية “جاس ناتورال فينوسا“.

وذكرت وزارة الطاقة الجزائرية – فى بيان لها يوم الاثنين- أن بوطرفة وفيلاسيكا عبرا ، خلال محادثاتهما ، عن ارتياحهما للعلاقات الخاصة الموجودة بين شركتى “سوناطراك” و”جاس ناتورال فينوسا“.

وأعرب الطرفان عن استعدادهما لتعزيز هذه العلاقات على المديين المتوسط والبعيد ، وذلك عبر تجديد عقود التموين بالغاز ، وكذلك استغلال فرص جديدة للشراكة.

وقال بوطرفة ” إن الجزائر فاعل مهم وموثوق فى السوق الدولية للغاز بفضل الإستثمارات المنفذة لتلبية طلب شركائها التاريخيين” ، مشيرا الى إرادة الجزائر لتحسين مواردها من النفط والغاز الطبيعي.