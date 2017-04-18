قنا - ا ش ا

قال وكيل وزارة الصحة نقيب أطباء قنا الدكتور أيمن خضاري في تصريحات صحفية أن غرف العمليات المشكلة بالمديرية والمستشفيات العامة والمركزية لم تتلق أي بلاغات بحالات تسمم على مستوي المحافظة فيما تلقت الغرف ذاتها بلاغا واحدا بحالة غرق بمركز نقادة جنوب غرب المحافظة خلال الاحتفالات بأعياد الربيع.

وأشاد وكيل وزارة الصحة قنا يجهود إدارة التفتيش ومتابعة الأغذية على جهودها خلال فترة ما قبل الاحتفالات بأعياد الربيع وضبطها كميات من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

وأكد خضاري على استمرار حالة الطوارئ وتوفير كافة التخصصات الطبية بمختلف مستشفيات المحافظة ومستشفي التأمين الصحي ومستشفي الرمد ومستشفياتي الحميات والمستشفي الجامعي ومستشفي الصدر وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ بكافة المستشفيات .