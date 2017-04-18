صحافة مصرية:الملايين يستقبلون الربيع فى الشواطئ والحدائق
أخبار مصر - الثلاثاء 18 إبريل - فيصل زكى
* فنادق السخنة ترفع لافتة “كامل العدد” وحفلات مسائية فى شرم الشيخ والغردقة.
* أكثر من 100 ألف زائر لحدائق ومتنزهات الزراعة.
* عربات مجانية لكبار السن بمحطة مصر.
* وزير النقل : مهلة شهرين لتحسين الخدمة بالسكة الحديد.
* قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة غداً.
* الأمن يرصد بؤرتين إرهابيتين جديدتين في الدلتا.
* البابا تواضروس يؤدي قداس شم النسيم بوادي النطرون.
*تشكيل لجان الأزمات بكنترولات الثانوية العامة حجازي : ٢٠ طالباً فقط في كل لجنة’.
* مرتضى يهدد باللجوء للفيفا وحل اتحاد الكرة والتوجه اليوم للقاء المقاصة.
* الصحف البرتغالية تعيش أجواء الأزمة وتؤكد: ما يحدث ” شىء غريب “.
* إحباط 12 عملية إرهابية لاستهداف الكنائس والشخصيات العامة..”مزارع الموت” أحدث خطط الإخوان.
* الحكومة تناقش غداً الاستعدادات لرمضان.
* حجازى يلتقى رئيس هيئة التفتيش العسكرى الكويتى.
* مميش يتفقد قوات تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس.
* وحدات “إسكان متوسط” لخاسرى القرعة الأخيرة بالأسعار نفسها.
* سعفان: لا مساس بحقوق العمال ودعم تدريبهم المهنى والإدارى.
* افتتاح المجمع الطبى بجامعة حلوان بتكلفة مليار و270 مليون جنيه.
* مصر تشارك فى اجتماع العربية للاستثمار الزراعى بالرباط.
* سبــع رحلات طيران أسبوعيا من أرمينيا وجورجيا.
* محافظ الأقصر يستدعى وكيل وزارة الصحة بعد منتصف الليل.
* إزالة 109 حالات تعد بسوهاج.
* نصر: 500 مليون دولار استثمارات بالطاقة المتجددة أكتوبر المقبل.
* الملا يبحث دعم التعاون بين مصر والكاميرون فى البترول والتعدين.
* قابيل يبحث مع السفير الصينى مستقبل التعاون بين البلدين.
* رئيس القابضة الكيماوية: 287 مليون جنيه صادرات الشركات التابعة فى 6 أشهر.
* 48 ألف جنيه لكل لاعب بالأهلى مكافأة الفوز فى 6 مباريات متتالية بالدورى.
* عقوبات مغلظة لعمرو ووليد بعد أزمة أسوان.. والبدرى يرفض نغمة حسم اللقب
* 10 آلاف زائر بحديقة الأزهر .. و30 ألفاً في الفسطاط.
* بوابة خاصة لأهالي الدرب الأحمر والجمالية بأسعار مخفضة.
* تنورة ومزمار والساحر والعرائس.. ومسرح للطفل وجولات للطفطف.
* القناطر تستقبل ضيوفها بالموسيقي والفنون الشعبية.
* معرض لزهور الربيع .. والمتنزهات ملاه مفتوحة.
*الملا خلال مباحثات مع أبوبو:مستعدون لتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات للكاميرون.
* جهاز التعمير يستأنف تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس.
* خالد والشافعي يفتتحان المؤتمر الدولي لمجمع الخالدين.
* 85 ألف ميجاوات.. قدرات متاحة لإنتاج الطاقة النظيفة.
* عجز المعلمين .. أزمة بالمدارس الخبراء: إعادة أمر التكليف ضرورة .
* مسابقة 30 ألفاً لم تحل المشكلة ..التوزيع العادل للمدرسين علي الأقاليم وتوفير التخصصات.
* 2 مايو.. امتحانات النقل بالإسماعيلية و6 بدمياط.
* د. جمال شكري ل “الجمهورية”: 140 ألف طالب يؤدون امتحانات التيرم الثاني بحلوان.
* 16 ورشة هدية لأوائل مدرسة الخارجة الصناعية.
*فصول مسرحية الانسحاب .. تتواصل.
* حيرة بين نجوم الزمالك .. وإيناسيو متشائم.
* الأبيض ببتروسبورت اليوم.. وتهديدات باللجوء إلي الفيفا.
* إتحاد الكرة يلتزم الصمت ويصدر اللوائح في أزمة الزمالك.
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