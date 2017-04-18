أخبار مصر - الثلاثاء 18 إبريل - فيصل زكى

* فنادق السخنة ترفع لافتة “كامل العدد” وحفلات مسائية فى شرم الشيخ والغردقة.

* أكثر من 100 ألف زائر لحدائق ومتنزهات الزراعة.

* عربات مجانية لكبار السن بمحطة مصر.

* وزير النقل : مهلة شهرين لتحسين الخدمة بالسكة الحديد.

* قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة غداً.

* الأمن يرصد بؤرتين إرهابيتين جديدتين في الدلتا.

* البابا تواضروس يؤدي قداس شم النسيم بوادي النطرون.

*تشكيل لجان الأزمات بكنترولات الثانوية العامة حجازي : ٢٠ طالباً فقط في كل لجنة’.

* مرتضى يهدد باللجوء للفيفا وحل اتحاد الكرة والتوجه اليوم للقاء المقاصة.

* الصحف البرتغالية تعيش أجواء الأزمة وتؤكد: ما يحدث ” شىء غريب “.

* إحباط 12 عملية إرهابية لاستهداف الكنائس والشخصيات العامة..”مزارع الموت” أحدث خطط الإخوان.

* الحكومة تناقش غداً الاستعدادات لرمضان.

* حجازى يلتقى رئيس هيئة التفتيش العسكرى الكويتى.

* مميش يتفقد قوات تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس.

* وحدات “إسكان متوسط” لخاسرى القرعة الأخيرة بالأسعار نفسها.

* سعفان: لا مساس بحقوق العمال ودعم تدريبهم المهنى والإدارى.

* افتتاح المجمع الطبى بجامعة حلوان بتكلفة مليار و270 مليون جنيه.

* مصر تشارك فى اجتماع العربية للاستثمار الزراعى بالرباط.

* سبــع رحلات طيران أسبوعيا من أرمينيا وجورجيا.

* محافظ الأقصر يستدعى وكيل وزارة الصحة بعد منتصف الليل.

* إزالة 109 حالات تعد بسوهاج.

* نصر: 500 مليون دولار استثمارات بالطاقة المتجددة أكتوبر المقبل.

* الملا يبحث دعم التعاون بين مصر والكاميرون فى البترول والتعدين.

* قابيل يبحث مع السفير الصينى مستقبل التعاون بين البلدين.

* رئيس القابضة الكيماوية: 287 مليون جنيه صادرات الشركات التابعة فى 6 أشهر.

* 48 ألف جنيه لكل لاعب بالأهلى مكافأة الفوز فى 6 مباريات متتالية بالدورى.

* عقوبات مغلظة لعمرو ووليد بعد أزمة أسوان.. والبدرى يرفض نغمة حسم اللقب





* 10 آلاف زائر بحديقة الأزهر .. و30 ألفاً في الفسطاط.

* بوابة خاصة لأهالي الدرب الأحمر والجمالية بأسعار مخفضة.

* تنورة ومزمار والساحر والعرائس.. ومسرح للطفل وجولات للطفطف.

* القناطر تستقبل ضيوفها بالموسيقي والفنون الشعبية.

* معرض لزهور الربيع .. والمتنزهات ملاه مفتوحة.

*الملا خلال مباحثات مع أبوبو:مستعدون لتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات للكاميرون.

* جهاز التعمير يستأنف تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس.

* خالد والشافعي يفتتحان المؤتمر الدولي لمجمع الخالدين.

* 85 ألف ميجاوات.. قدرات متاحة لإنتاج الطاقة النظيفة.

* عجز المعلمين .. أزمة بالمدارس الخبراء: إعادة أمر التكليف ضرورة .

* مسابقة 30 ألفاً لم تحل المشكلة ..التوزيع العادل للمدرسين علي الأقاليم وتوفير التخصصات.

* 2 مايو.. امتحانات النقل بالإسماعيلية و6 بدمياط.

* د. جمال شكري ل “الجمهورية”: 140 ألف طالب يؤدون امتحانات التيرم الثاني بحلوان.

* 16 ورشة هدية لأوائل مدرسة الخارجة الصناعية.

*فصول مسرحية الانسحاب .. تتواصل.

* حيرة بين نجوم الزمالك .. وإيناسيو متشائم.

* الأبيض ببتروسبورت اليوم.. وتهديدات باللجوء إلي الفيفا.

* إتحاد الكرة يلتزم الصمت ويصدر اللوائح في أزمة الزمالك.