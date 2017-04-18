مدريد - ا ف ب

أعلنت السلطات الإسبانية يوم الإثنين، أنها تعتزم نشر نحو 1800 من عناصر الشرطة وأجهزة الطوارئ لتأمين المباراة التي ستجمع اليوم الثلاثاء، بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتتولى هذه العناصر تعزيز الأمن قبل وأثناء وبعد اللقاء في ملعب سانتياجو برنابيو، علمًا بأن مباراة الذهاب شهدت فوز الملكي بهدفين لواحد.

ومن المتوقع وصول معظم مشجعي الفريق البافاري البالغ عددهم 4264 إلى إسبانيا صباح اليوم الثلاثاء لمشاهدة المواجهة المرتقبة.

ويستوعب ملعب سانتياجو برنابيو في مباريات التشامبيونز ليج نحو 79 ألف متفرج.

وتعمل العناصر على ضمان سير المباراة التي وصفت بأنها “ذات مخاطر عالية” من جانب اللجنة الحكومية لمكافحة العنف في إسبانيا.

وإلى جانب أفراد الشرطة، يوجد من بين هذه العناصر أعضاء من اللجنة المحلية للصليب الأحمر وأفراد الحراسة التابعة للنادي الملكي.

ومن المقرر أن تتمركز العناصر حول الإستاد وفي المناطق القريبة بالعاصمة الإسبانية.

وأوصت السلطات المحلية في مدريد المشجعين بالتوجه إلى الملعب مبكرًا من أجل المرور سريعًا عبر بوابات التأمين.

وسيجري أيضًا تعزيز الانتشار الأمني في المناطق التي يتردد عليها السائحون بكثافة في مدريد.

ويعد هذا الطاقم أكبر من نظيره الذي تولى مهمة تأمين مباراة أتلتيكو مدريد وليستر سيتي التي أقيمت في العاصمة الإسبانية الأسبوع الماضي ووصفت أيضًا بأنها ذات خطورة عالية، وذلك قبل تورط عدة مشجعين للفريق الإنجليزي في أعمال شغب مما أدى إلى اعتقال 8 أشخاص.