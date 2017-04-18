واشنطن - وكالات

أظهرت بيانات حكومية يوم الإثنين أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من المنتظر أن يسجل أكبر زيادة شهرية في أكثر من عامين مع تكثيف المنتجين عمليات الحفر في ظل بقاء أسعار الخام فوق 50 دولارا للبرميل.

ووفقا لتقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري في مايو بمقدار 123 ألف برميل يوميا ليصل إلى 5.19 مليون برميل يوميا.

وستكون تلك أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 2015 وأعلى إنتاج شهري منذ نوفمبر 2015.