سول - أ ش أ

وجه مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي تحذيراً لكوريا الشمالية يوم الإثنين من أن الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في سوريا وأفغانستان في الآونة الأخيرة تظهر وجوب عدم اختبار عزم الرئيس دونالد ترامب.

وقال بنس وكوانج كيو-آن القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية إن بلديهما سيمضيان في نشر نظام ثاد الأمريكي للدفاع الصاروخي في كوريا الجنوبية. وكانا يتحدثان بعد تجربة صاروخية فاشلة أجرتها كوريا الشمالية واستعراض ضخم للصواريخ في بيونج يانج.

وكان بنس في المحطة الأولى من جولته الآسيوية التي تشمل أربع دول وتهدف لإظهار أن إدارة ترامب لا تدير ظهرها لمنطقة تزداد اضطرابا.

وقال بنس “في الأسبوعين الأخيرين فقط شهد العالم قوة وعزم رئيسنا الجديد في تحركات تمت في سوريا وأفغانستان”.

وأضاف “من الأفضل ألا تختبر كوريا الشمالية عزمه أو قوة القوات المسلحة للولايات المتحدة في هذه المنطقة”.

وقصفت البحرية الأمريكية هذا الشهر قاعدة جوية سوريا بإطلاق 59 صاروخا من طراز توماهوك بعد هجوم بالأسلحة الكيماوية. وأسقط الجيش الأمريكي يوم الخميس ما سماها “أم القنابل”، وهي أكبر قنبلة غير نووية يستخدمها في القتال على الإطلاق، مستهدفا كهوفا وأنفاقا يستخدمها تنظيم “داعش” الإرهابي في أفغانستان.

ورد مسؤولون كبار في كوريا الشمالية يوم الإثنين على أحدث التحذيرات قائلين إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية “يقترب من شفا حرب”.

وقال كيم سونج جيونج مدير عام إدارة أوروبا بوزارة الخارجية في بيونجيانج إنه إذا قامت واشنطن “بأقل تحرك” لتنفيذ ضربة نووية على كوريا الشمالية فإن بيونجيانج ستضرب أولا و”تدمر المعتدين بلا رحمة”.

وأشار إلى أن اقتراب مجموعة قتالية أمريكية تتقدمها المدمرة كارل فينسون لن يعتبر كافيا ليمثل “أقل تحرك”.

وفي إحتفال بالبيت الأبيض بمناسبة عيد الفصح سأل أحد الصحفيين ترامب عما إذا كانت لديه رسالة يوجهها لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فأجاب “عليه أن يحسن التصرف”.

وزار بنس الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية يوم الإثنين وقال إن واشنطن متمسكة بتحالفها مع سول.

وأضاف للصحفيين “كل الخيارات مطروحة لتحقيق الأهداف وضمان استقرار شعب هذا البلد”.

ومضى قائلا “كانت هناك فترة من الصبر الإستراتيجي لكن عصر الصبر الإستراتيجي انتهى”.

وقال مسؤول كبير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في بيونجيانج إن كوريا الشمالية ستواصل إجراء التجارب الصاروخية.

وأضاف نائب وزير الخارجية هان سونج ريول “سنجري المزيد من التجارب الصاروخية أسبوعيا وشهريا وسنويا”.