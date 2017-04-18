الأقصر - أ ش أ

قام السفير الفرنسي في القاهرة أندريه باران بصحبة زوجته بقضاء إجازة شم النسيم وسط المعابد لأثرية بمحافظة الأقصر.

وزار السفير الفرنسي وحرمه معبد الكرنك ومعبد الأقصر بالبر الشرقي بالمحافظة. وقال طلعت العديسي مدير مكتب تنشيط السياحة بالمحافظة إنه من المقرر أن يشارك السفير الفرنسي صباح اليوم الثلاثاء وزير الآثار الدكتور خالد العناني احتفالية المركز المصري الفرنسي للبحوث الأثرية ودراسات معبد الكرنك بمناسبة مرور 50 سنة على إنشائه في عام 1967 وافتتاح معرض الصور بمعبد الكرنك التاريخي.