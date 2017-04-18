طرابلس - أ ش أ

إعتبر الاتحاد الأوروبي أن المصادمات وتصاعد العنف في جنوب ليبيا يهددان العملية السياسية ويعرضان حياة المواطنين الليبيين للخطر .

وقال بيان للاتحاد الأوروبي اليوم إن الليبيين يستحقون السلام والاستقرار, ويتوقعون من جميع الأطراف الامتناع عن العنف واتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف حدة التوتر.

مشدداً على أنه لا يمكن حل الأزمة السياسية في ليبيا إلا من خلال التفاوض بين جميع أصحاب المصلحة على أساس الرغبة في التوصل إلى حل وسط, ووضع مصالح الليبيين أولا.

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة لا تزال هي الإطار الذي يواصل المجتمع الدولي من خلاله دعم التسوية السياسية لليبيا مؤكداً أن الإتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة دعم هذه العملية بما في ذلك عن طريق اللجنة الرباعية الليبية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

يشار إلى أن محيط قاعدة تمنهنت الجوية في بلدية وادي البوانيس شمال مدينة سبها يشهد منذ أيام توتراً أمنياً بين القوة الثالثة المتمركز في القاعدة الجوية واللواء 12 مجحفل التابع للقيادة العامة للجيش الوطني.