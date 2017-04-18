أسوان - أ ش أ

شهد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان واللواء مجدى موسى مدير الأمن تكريم رجال قوات الحماية المدنية بمقر إدارتهم بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، وأيضاً رجال قطاع الإسعاف بأسوان داخل مبنى القطاع الملاصق لمستشفى أسوان الجامعى، وذلك تقديراً لما بذلوه من جهود كبيرة ساهمت فى إنقاذ 16 مواطنا من تحت الأنقاض فى حادث إنهيار عقار سكنى مكون من 5 طوابق بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان.

وأكد المحافظ إن كل هذا يدفعنا بأن نقدم الشكر والتحية والإحترام بإسم الشعب المصرى وليس أهالى أسوان فقط لهؤلاء الرجال على جهودهم لأنه لو فقدنا أى روح كان سيحزن المصريين جميعاً وأنه مهما حدث من تكريم لن يوفيكم حقوقكم لأنكم تؤدوا رسالة وليس عمل فقط.

ولفت الى أنه سيتم تنظيم حفل لمديرية الأمن لتكريم المتميزين من الأجهزة الأمنية وذلك فى النصف الثانى من شهر مايو القادم عقب الإنتهاء من فترة وقف كافة أعمال وأنشطة الصيد ببحيرة ناصر والتى تنفذ فى الفترة من 15 مارس وحتى 15 مايو وخاصة أن القائمين على تنفيذ قرار وقف الصيد من شرطة المسطحات وغيرها من العناصر المشاركة يعتبر أيضاً دورا بطوليا لا يقل أهمية عن ما حدث فى احتواء الإنهيار الجزئى للعقار السكنى كما أنه سيتم تنظيم سيناريوهات مشتركة لأجهزة الأمن والإسعاف للتدريب على التعامل مع أى أحداث مستقبلية طارئة.

من جانبه نقل اللواء مجدى موسى مدير الأمن تحيات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار للأجهزة الأمنية على ما بذلوه من جهود ملموسة بروح قتالية والتى تواجدت فى موقع البلاغ منذ اللحظة الأولى لإنقاذ أرواح الأبرياء دون أى خسائر بشرية على الرغم من أن العقار المنهار سقط بعمق وصل لنحو 6 أمتار , وهذا ما لم يحدث من قبل.