الخرطوم - أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية السودانية على أهمية العمل مع بعثة “يوناميد” خلال المرحلة المقبلة في تنفيذ استراتيجية الخروج للبعثة وتوجيه الدعم الدولي لمجالات التنمية والإعمار في دارفور.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغني النعيم في بيان صحفي له اليوم الاثنين إنه التقى اليوم الممثل الخاص المشترك لبعثة يوناميد ماما بولو كينجسلي وأكد على أهمية تعاون السودان مع البعثة لضمان أداء مهامها بالصورة المطلوبة.

وأضاف النعيم أنه من الضرورة نقل مهام بعثة يوناميد لفريق الأمم المتحدة القطري بالسودان لتوجيه الدعم الدولي للتنمية والإعمار في الإقليم مشيرا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لإقناع الحركات المسلحة الممانعة بالتوقيع على اتفاق وقف العدائيات والانضمام للسلام والتحول للعمل السياسي من الداخل.

من جانبه أعرب كينجسلي عن سعادته بمواصلة مهمته في دارفور مشيداً بالتفهم والتعاون الكبير الذي تقدمه الحكومة السودانية للبعثة ما ساعد في ترسيخ السلام والاستقرار في دارفور.