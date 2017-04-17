الإسكندرية -أ ش أ

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية – على مدار خمسة أيام – حملة لتجريع تلاميذ المدارس المجتمعية بالإسكندرية عقار (مبيندازول)

الخاص بالعلاج والوقاية من الديدان المعوية.

وأعلن الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة والسكان أن الحملة استهدفت تلاميذ 51 مدرسة مجتمعية بالإسكندرية , وتم تجريع الجرعة الأولى من العقار لعدد 1208 تلميذ من أصل 1224 تلميذ منتظم بالدراسة بتلك المدارس وبنسبة تغطية 98.7% من المستهدف.

وأشار الى أن الإصابة بالديدان المعوية متوطنة بمصر بين أطفال المدارس الإبتدائية من سن 3 – 12 سنة , وتشمل طرق الوقاية الإهتمام بالنظافة الشخصية وتقليم الأظفار باستمرار وغسل الأيدي قبل الأكل وبعده والحرص على غسل الخضراوات جيدا قبل تناولها

والحفاظ على الأطعمة بعيدا عن الذباب.

من جانبه قال الدكتور هشام الفيشاوى مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية إنه سيتم تجريع تلاميذ تلك المدارس الجرعة الثانية من عقار (مبيندازول) في الفترة من 23 إلى 27 أبريل الجاري.