القاهرة - أ ش أ

توقع البنك الدولي اليوم تسارع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 6ر4% و 3ر5% خلال العامين الماليين 2017 2018/ و 2018 2019/ على التوالي.

وذكر البنك, في تقرير اليوم على موقعه الإلكتروني, أنه من المتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 9ر3% خلال العام المالي الحالي 2016 2017/ الذي سينتهي في 30 يونيو القادم، مدعوما بزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية بفضل تعزيز القدرة التنافسية في أعقاب تراجع قيمة الجنيه والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال.

وأضاف البنك أنه من المتوقع أن تساعد السياسة النقدية الحذرة في مصر على انحسار معدل التضخم بعد أن تزول آثار تراجع قيمة العملة, بالإضافة إلى إصلاح نظم الدعم, وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار البنك إلى أن السياحة في مصر من المنتظر أن تشهد تعافيا مطردا بفضل انخفاض قيمة الجنيه.