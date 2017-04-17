موسكو -رويترز

قالت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية اليوم الاثنين إنها وشركة جوجل المملوكة لشركة ألفابت توصلتا إلى تسوية خارج نطاق القضاء في قضية بشأن أنظمة تشغيل أندرويد.

وقال أليكسي دوتسينكو نائب رئيس الهيئة إن محكمة روسية أقرت الاتفاق في وقت سابق يوم الاثنين مضيفا أن مدته ست سنوات وتسعة أشهر.

وخلصت الهيئة في 2015 إلى أن جوجل تسيء استغلال نفوذها بالمطالبة بتثبيت مسبق لتطبيقات معينة على أجهزة المحمول التي تستخدم نظام أندرويد في أعقاب شكوى من شركة ياندكس الروسية.