أخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ حمودة كامل

منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم وردت الأخبار من محافظة أسوان عن انهيار منزل وتسمم طلاب في نزل الشباب.. وقبلها بسويعات.. حريق بخمسة منازل بأسيوط.. ثم حالات تسمم بالأقصر.. فهل هي استغاثة من محافظات الصعيد لمزيد من الاهتمام بها!؟

حيث اكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة اليوم الاثنين إصابة 14 شخصا جراء هبوط جزء من عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة الشيخ هارون بمحافظة أسوان

الصحة: إصابة 14 شخصا جراء هبوط عقار بأسوان

ومن جانبه، أكد محافظ أسوان مجدى حجازي إنه تم إنقاذ جميع سكان العقار

محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة

كما قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان إحالة واقعة الانهيار الجزئى للعقار إلى النيابة العامة لتحديد أسباب الواقعة

إحالة واقعة انهيار العقار بأسوان للنيابة العامة

وفي الوقت نفسه، صرحت مديرية الشؤون الصحية بأسوان, أن 30 طالبا من شباب الجامعات من أعضاء قطار الشباب المتواجدين حاليا داخل نزل الشباب الدولي بأسوان تعرضوا إلى حالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة غذائية فاسدة

إصابة 30 طالبا جامعيا بتسمم غذائي بنزل الشباب في أسوان

وقد أعلن الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، عن تماثل غالبية شباب الجامعات ضمن معسكر قطار الشباب الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة والمقيمين داخل نزل الشباب الدولى بأسوان إلى الشفاء.

صحة أسوان تعلن تماثل غالبية المصابين بالتسمم للشفاء

وفي أسيوط.. تمكنت قوات الدفاع المدني والإطفاء من السيطرة على حريق نشب في 5 منازل وأحواش بقرية العفادرة التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط

السيطرة على حريق نشب بـ5 منازل بأسيوط

وفي الأقصر.. المحافظ محمد بدر يستدعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أسامة الدسوقي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إلى مستشفى الأقصر الدولي لتغيب أطباء الطوارئ

محافظ الأقصر يستدعي وكيل وزارة الصحة منتصف الليل

كما أصيب 12 فردا من أسرة واحدة بالتسمم الغذائي اثر اكل وجبه فسيخ وملوحة بمحافظة الأقصر

تسمم 12 من أسرة واحدة بالأقصر اثر تناولهم فسيخ

وإلى أجواء شم النسيم.. حيث أعلن اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أن الحدائق ستفتح أبوابها اليوم للجمهور بأسعار مناسبة بمناسبة شم النسيم

الحدائق المتميزة تفتح أبوابها للزائرين في شم النسيم

وقد شهدت الحدائق والمتنزهات بعدد من محافظات الجمهورية توافد المواطنين منذ الصباح الباكر للاحتفال بشم النسيم

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات للاحتفال بشم النسيم

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كما اتخذت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات اجراءات أمنية مشددة، وتم رفع حالة الطوارئ، وذلك تزامنا مع الاحتفال بمناسبة شم النسيم

إجراءات أمنية مشددة بمناسبة شم النسيم فى عدد من المحافظات

ففي القاهرة.. تفقد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال، الخدمات المعينة بالميادين والمتنزهات والحدائق العامة بالعاصمة، للوقوف على الحالة الأمنية بالمناطق التي يرتادها المواطنون خلال احتفالاتهم بشم النسيم

مدير أمن القاهرة يتفقد الحالة الأمنية بالحدائق والمتنزهات

وفي السويس.. أكد مدير أمن السويس اللواء دكتور مصطفي شحاته، اليوم الاثنين، تأمين احتفالات المواطنين بيوم شم النسيم بالعين السخنة

تأمين كامل لاحتفالات شم النسيم بالعين السخنة

وفي دمياط.. استقبلت مدينتا رأس البر ودمياط الجديدة 1.5 مليون زائر لقضاء عطلة شم والنسيم

1.5 مليون زائر لرأس البر ودمياط الجديدة في شم النسيم

وفي القاهرة.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط المنتزهات و الحدائق والمراسى النيلية

بالصور..انتشار امنى مكثف بمحيط الحدائق والمنتزهات

كما قام محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد اليوم بزيارة ميدانية للحديقة الدولية للاطمئنان على استعداد الحديقة لاستقبال زوارها خلال شم النسيم وتقديم كافة التسهيلات والخدمات للمواطنين

محافظ القاهرة يحتفل مع المواطنين بشم النسيم

ووزير النقل يقوم بجولة تفقدية لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية،ويتابع حركة خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق والموانئ البحرية خلال احتفالات شم النسيم

وزير النقل يتفقد المراسي النيلية ويتابع حركة القطارات والمترو

وإلى المنوفية.. حيث قام المحافظ الدكتور هشام عبد الباسط اليوم الإثنين بجولة تفقدية بالاستاد الرياضى بشبين الكوم لمشاركة المواطنين احتفالهم بأعياد الربيع وشم النسيم

حدائق ستاد شبين الكوم تستقبل المواطنين في شم النسيم

وفي المنيا.. هنأ عصام البديوى محافظ المنيا ،المواطنين بأعياد الربيع ، حيث التقى المحافظ بعدد من المواطنين بمنطقة الكورنيش ،والتي توافد عليها الكثير من أهالي المحافظة ، للاحتفال بأعياد الربيع

محافظ المنيا يهنئ المواطنين بأعياد الربيع

كما شهدت شواطئ مدينة مرسى مطروح والقرى والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالي إقبالا من الأهالي و رواد المحافظة من المصريين والعرب بالتزامن مع أعياد الربيع

إقبال علي شواطئ مطروح والساحل الشمالي في شم النسيم

وفي بني سويف.. تفقد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف عددا من الحدائق العامة والمتنزهات والنوادي بالمحافظة، للاطمئنان على أحوال المواطنين ومشاركتهم احتفالاتهم بعيد شم النسيم

محافظ بني سويف يحتفل بشم النسيم مع المواطنين

كما تفقد محافظ الإسكندرية محمد سلطان مستشفى جمال عبد الناصر بوسط المدينة، في إطار جولاته المستمرة على مستشفيات الثغر للاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية اللازمة خلال موسم أعياد الربيع وشم النسيم

محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى جمال عبد الناصر والشواطئ والحدائق

وفي أسيوط.. توزيع 1000 كرتونة “تحيا مصر” تضم سلع تموينية مدعومة بسعر 25 جنيه للكرتونة على اهالى قرى بأسيوط تزامنا مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم واعياد الربيع

بالصور .. توزيع 1000 كرتونة “تحيا مصر” بقرى أبنوب بعيد الربيع

واقتصاديا.. تترأس الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار التعاون الدولى وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى, بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”

نصر تترأس وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن الخميس

وعالميا.. وزير الخارجية النمسوي يدعو بعد الاستفتاء التركي على تعزيز سلطات الرئيس رجب طيب اردوغان لوقف مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي

فيينا تدعو الى وقف مفاوضات انضمام انقرة الى اوروبا بعد الاستفتاء

ومجلس الامن القومي التركي برئاسة اردوغان يقرر تمديدا اضافيا لثلاثة اشهر لحالة الطوارىء

تركيا تمدد حالة الطوارىء لثلاثة اشهر

كما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين الذين بدأوا اليوم الإثنين ، إضرابا مفتوحا عن الطعام بالسجون الإسرائيلية

عباس يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين

وحول موسم السينما والأفلام بأعياد الربيع.. نطالع هذا التقرير الذي يرصد أحدث الأفلام

أفلام شبابية في عيد شم النسيم 2017

وألبوم صور حول الزيارات المفاجئة لمستشفيات القاهرة والجيزة لمتابعة تنفيذ خطة “شم النسيم”

زيارات مفاجأة لمستشفيات القاهرة والجيزة لمتابعة تنفيذ خطة “شم النسيم”

وفيما يلي أهم عناوين الأخبار على موقع أخبار مصر

قومى المرأة يطلق المرحلة الثالثة من حملة طرق الأبواب بالمحافظات

الصحة: لم يتم تسجيل حالات تسمم بجميع المستشفيات

قومى المرأة يطلق المرحلة الثالثة من حملة طرق الأبواب بالمحافظات

مدير أمن القاهرة يتفقد الحالة الأمنية بالحدائق والمتنزهات

محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى جمال عبد الناصر والشواطئ والحدائق

لجنة المصالحات بالأقصر تعلن بدء تفعيل مبادرة للقضاء على عادة الثأر

بالصور .. توزيع 1000 كرتونة “تحيا مصر” بقرى أبنوب بعيد الربيع

محافظ بني سويف يحتفل بشم النسيم مع المواطنين

نبيل العربي يصل الكويت تلبية لدعوة الشيخ صباح الخالد

عباس يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين

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