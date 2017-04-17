موسكو -أ ش أ

دعت روسيا اليوم الاثنين إلى ضرورة احترام خيار الشعب التركي خلال الاستفتاء الذي جرى أمس الأحد لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) -الناطقة باللغة الإنجليزية- عن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله :”نحن نعتقد بأنه يتعين على الجميع احترام إرادة الشعب التركي التي عبر عنها خلال الاستفتاء”.

وكانت النتائج غير الرسمية للاستفتاء قد أفادت بتأييد نحو 3ر51 في المائة من الناخبين للتعديلات الدستورية التي تتضمن إلغاء منصب رئيس الوزراء ومنح الرئيس التركي الحق في وضع مشروع الميزانية وإعلان حالة الطوارئ وإصدار المراسيم للإشراف على وزارات الحكومة التركية بدون حاجة إلى موافقة البرلمان وهي التعديلات التي تصب كلها في صالح توسيع صلاحيات الرئيس أردوغان.