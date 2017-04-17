القاهرة - أ ش أ

تعقد الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، غدا الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الذي تم اعتماده من رئاسة الوزراء، ويتضمن الاجتماع اعتماد الهيكل التنظيمي الإداري للهيئة.

وسيعقد الدكتور ياسر سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدء نشاط الهيئة ومحاور عملها والإعلان عن القرارات التي تم اتخاذها في أول اجتماع لمجلس الإدارة، وذلك بمقر الهيئة بالعباسية غدا الساعة الرابعة عصرا.

ويتضمن قرار إنشاء الهيئة، أن مجلس الإدارة مشكل من 18 عضوا يتضمن رئيس مجلس إدارة وأمين عام، وعمداء كليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وبني سويف وطب بنين القاهرة جامعة الأزهر، ورئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، وممثلي القوات المسلحة والشرطة، كما تضمن مجلس الإدارة 3 من وزارة الصحة هم : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومدير معهد القلب ومدير المجالس الطبية، بالإضافة إلى نقيب أطباء مصر.

وتهدف الهيئة إلى تطوير مستوى التدريب الطبي السريري لخريجي كليات الطب وامتحانهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية الأمنة، لافتا إلى قيام الهيئة بوضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبي التخصصي على مختلف المستويات ومراعاة المواصفات القياسية لمستوى التدريب بمستشفيات القوات المسلحة.