إسلام آباد - أ ش أ

استقبل نواز شريف رئيس وزراء باكستان، اليوم الاثنين، هربرت ريموند ماكماستر مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي الذي يقوم بأول زيارة من نوعها إلى إسلام آباد منذ إلقاء أكبر قنبلة أمريكية غير نووية على أفغانستان مؤخرا.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن سارتاج عزيز مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية قوله إن باكستان مازالت عند التزامها بضرورة العمل من أجل السلام والمصالحة في أفغانستان المجاورة..ومباحثات ماكماستر مع المسئولين الباكستانيين تناولت سبل تأمين الحدود.

على صعيد متصل, أكد بيان صادر عن السفارة الأمريكية في إسلام آباد أن ماكماستر شدد على أن هناك حاجة لمواجهة الإرهاب في كافة صوره.

وكانت الولايات المتحدة قد ألقت بأضخم قنبلة غير نووية من نوعها على مجمع أنفاق تابع لتنظيم “داعش” الإرهابي يوم الخميس الماضي, مما أسفر عن مقتل 95 شخصا.