الرباط أ ش أ

تعرض الحكومة المغربية الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني برنامجها أمام البرلمان بعد غد الأربعاء.

وأوضح البرلمان المغربي ` في بيان مساء اليوم ` أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سيعرض بعد غد الأربعاء برنامجه الحكومي على مجلس النواب والمستشارين ; وذلك بهدف

موافقة المجلس عليه , لتكمل الحكومة اجراءاتها الدستورية بعد إعلانها وتعيين أعضائها من جانب الملك محمد السادس. ووفقا لما ينص عليه الدستور المغربي فإنه “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة , يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه , معتبرا أنه يجب أن يتضمن ذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني , وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.

وبعد مناقشة أمام كلا المجلسين , وفقا لما جاء في دستور المملكة المغربية , يعقبها تصويت في مجلس النواب , تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب , بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم بالموفقة على البرنامج الحكومي, لتبدأ الحكومة علاقتها المباشرة مع المؤسسة التشريعية.