واشنطن أ ش أ

دعا القائم بأعمال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر, المصوتين والأحزاب التركية إلى التركيز على العمل سويا من أجل مستقبل تركيا, وإجراء حوار سياسي هادف.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم /الاثنين/, عن تونر في بيان قوله – إن الولايات المتحدة تأمل أن تحمي تركيا الحقوق الأساسية والحريات التي يكفلها الدستور التركي والتزاماتها الدولية لجميع مواطنيها, بغض النظر عن خيارهم في الاستفتاء على تعديلات الدستورية في هذا البلد.

وتوجه بالشكر إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على مراقبة الانتخابات, مؤكدا أخذ وزارة الخارجية الأمريكية بعين الاعتبار المخاوف المذكورة في تقييم المنظمة الأولي للتصويت والحملة الانتخابية التي سبقته.

وتضمنت هذه المخاوف تجاوزات في يوم التصويت والافتقار إلى التكافؤ في “حملة انتخابية صعبة تمت في وجود حالة طوارىء”, وفق البيان.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بتقوية علاقتها بتركيا ودعم تطورها الديموقراطي الذي يتضمن ضرورة الالتزام بحكم القانون وحرية الإعلام وتنوعه, لافتا إلى أن الديموقراطيات تزداد قوة من خلال احترام وجهات النظر المتنوعة, وخاصة في القضايا الصعبة.