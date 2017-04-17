اخبار مصر-سماء المنياوى

أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم الاثنين عن تشكيل لجنتان من أعضاء غرفة الازمات والطوارئ بديوان الوزارة وتكليفهم بالمرور المفاجئ علي مستشفيات محافظتى القاهره والجيزه .. لمتابعه تنفيذ خطه الوزارة أثناء أعياد “شم النسيم” والتأكد من تواجد الفرق الطبية، وتوافر المستلزمات الطبيه والأدوية والامصال مضادات السموم.

وأوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس الاداره المركزيه للرعايه الحرجه والعاجله ، ورئيس غرفة الطوارئ ، أن الفريق الأول قام بالمرور على مستشفيات محافظة الجيزة وشملت ٦ أكتوبر للتامين الصحي

والهرم وأم المصريين .

وأكد على أنه بالمرور على مستشفيات ٦اكتوبر للتامين والهرم كان جميع العاملين بها متواجدون بكامل عددهم ، كما تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والادويه والعمل بهما قائم على قدما وساق ، وعلى الفور تم توجيه الشكر للعاملين بالمستشفتان.

بينما مستشفي امً المصريين وجد غياب عدد كبير من الطاقم الطبي بها بالرغم من التعليمات الصادرة لهم بإلغاء جميع الإجازات، وان مستوى النظافة بها دون الجيد ، حيث سيتم تحويل جميع المقصرين للشئون القانونيه.

وأشار “الخطيب ” إلى أن الفريق الثانى قام بالمرور على مستشفيات محافظة القاهرة وشملت دار الشفا ومدينة نصر للتامين الصحي والقبطي ومبره مصر القديمه.

وأوضح “الخطيب” ان جميع المستشفيات التى تم المرور عليها بمحافظه القاهره كانت علي درجه استعداد جيدة وتستقبل جميع حالات الطوارئ ، ويتوافر بها الأدوية ، وجميع الفرق الطبية متواجدة باماكنها ، حيث تم توجيه الشكر لجميع العاملين بهذة المستشفيات لما يقومون به من خدمات طبية للمواطنين على أكمل وجه .

ومن جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ان غرفه الازمات والطوارئ لم تسجل اى حالة إصابة بتسمم حتى الأن ، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة حتى انتهاء الاحتفالات بأعياد الربيع.