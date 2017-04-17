اخبار مصر -وكالات

أصبح فيلم “فاليريان ومدينة الألف كوكب” للمخرج، لوك بيسون، الأغلى في تاريخ فرنسا، بميزانية بلغت 197 مليون يورو.

ويعتبر هذا العمل من إنتاج فرنسي خالص، على الرغم من أن لغته الأصلية هي الإنجليزية، وزادت تكلفته عن فيلم “استريكس في الألعاب الأوليمبية” الصادر عام 2008، والذي بلغت ميزانيته 78 مليون يورو.

ويلعب دور البطولة في الفيلم، دان ديهان، وكارا ديليفين، كعميلين سريين، وتدور أحداث الفيلم حول مؤامرة كونية، وقع فيها عميلان من المصلحة السرية لا إراديا.

كما شاركت المغنية ريهانا في تصوير الفيلم، إلى جانب الممثلين، كلايف أوين، وإيثان هوك، وروتغير هوير.

وتنطلق عروض “فاليريان ومدينة الألف كوكب” في دور السينما الروسية في 10 أغسطس المقبل، بينما يقام العرض الأول عالميا في 20 يوليو المقبل.