اخبار مصر - وكالات

أكد روبرت بل عضو لجنة التحكيم في مسابقة “المدن الأذكى في العالم” أن موسكو ستكون من بين المدن السبعة العالمية المرشحة للمسابقة لعام 2017.

وفي حديث للصحفيين قال بل: “ستجري المسابقة هذا العام في الـ 8 من يونيو المقبل، في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث ستتنافس المدن المشاركة في المسابقة على جائزة أفضل مدينة تعتمد على التقنيات الحديثة الذكية لخدمة السكان”.

وخلال تواجده في موسكو، زار بل عددا من المنشآت العلمية كمركز “تكنوبولوس” الذي يعمل على عدد من المشاريع التقنية المتطورة، كمشروع “الشارع الذكي” و”المنظومة الرقمية الموحدة لتحليل البيانات”، كما شارك بالاجتماعات التي ضمت عددا من المطورين الروس، والتقى رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في مدينة موسكو، أرتيوم إرمولايف.

وأشار المسؤول إلى أنه وبعد عودته من موسكو، سيقدم تقريره للجنة المركزية للمسابقة، والتي قامت بتقييم الدراسات العلمية والتقنية لأكثر من 380 مدينة حول العالم، ورشحت عددا من المدن والمقاطعات العالمية للفوز بالجائزة، من بينها موسكو، ومدينتين في كندا، فضلا عن ملبورن الأسترالية وتورنتو ومونتريال وستوكهولم وجلاسكو.