اخبار مصر -وكالات

بدأ في باريس تصوير الجزء السادس من فيلم الإثارة الأمريكي المهمة المستحيلة.

وأوردت صحيفة “لا باريزين” أن الممثل الأمريكي الشهير، توم كروز، سيقوم بدور البطولة فيه كباقي أجزاء الفيلم.

ووفقا لمعلومات الصحيفة فقد وصل كروز إلى باريس مع فريق التصوير منذ عدة أيام، حيث شاهد صحفيون الممثل الأمريكي، يوم السبت 7 أبريل، على سطح وزارة الاقتصاد والمالية في الدائرة الـ12 للعاصمة الفرنسية، وكان عليه أن يقفز من هناك، وتجمع عدد من السكان والسياح لمتابعة تصوير المشهد.

كما أوردت الصحيفة الفرنسية أن أعمال التصوير في باريس ستستغرق 35 يوما. ومن المخطط أن تصور مشاهد عدة في جادة أوبرا، أحد أشهر الشوارع في المدينة، وكذلك أسفل مترو الأنفاق، الذي يمر فوق الأرض، في منطقة شارع غرينيل.

ومن المخطط عرض الفيلم في يونيو العام 2018، وانطلق عرض الجزء السابق من سلسلة المهمة المستحيلة، “أمة منشقة” (Mission: Impossible-Rogue Nation) العام 2015، وحصد هذا الجزء إيرادات عالمية بقيمة 700 مليون دولار.