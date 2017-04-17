نشرة المساء من اخبار مصر
القاهرة-اخبار مصر
قومى المرأة يطلق المرحلة الثالثة من حملة طرق الأبواب بالمحافظات
الصحة: لم يتم تسجيل حالات تسمم بجميع المستشفيات
قومى المرأة يطلق المرحلة الثالثة من حملة طرق الأبواب بالمحافظات
مدير أمن القاهرة يتفقد الحالة الأمنية بالحدائق والمتنزهات
محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى جمال عبد الناصر والشواطئ والحدائق
لجنة المصالحات بالأقصر تعلن بدء تفعيل مبادرة للقضاء على عادة الثأر
بالصور .. توزيع 1000 كرتونة “تحيا مصر” بقرى أبنوب بعيد الربيع
محافظ بني سويف يحتفل بشم النسيم مع المواطنين
نبيل العربي يصل الكويت تلبية لدعوة الشيخ صباح الخالد
عباس يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين
روسيا تسمح لمواطني 18 دولة بدخولها دون تأشيرة
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية
مميش يتفقد قوات تأمين قناة السويس و50 سفنية تعبر مجرى القناة
نصر تترأس وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن الخميس
لاعب سوانزي يأمل في استعادة الفريق الثقة لتجنب الهبوط
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