الكويت - أ ش أ

وصل الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية السابق، إلى الكويت مساء اليوم الإثنين، في زيارة تستغرق يومين تلبية لدعوة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة معهد “سعود الناصر الصباح” الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وكان في استقبال العربي بمطار الكويت السفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف ومدير معهد “سعود الناصر الدبلوماسي” السفير عبد العزيز الشارخ.

ويتضمن برنامج زيارة الدكتور نبيل العربي للكويت لقاءات مع كبار المسئولين الكويتيين وزيارة لمؤسسات كويتية كمركز البحوث والدراسات الكويتية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت.

ويلقى العربي خلال زيارته محاضرتين الأولى في المعهد الدبلوماسي الكويتي حول تطورات المنطقة العربية “التحديات التي تواجه العالم العربي – نظرة إلى المستقبل” صباح غد الثلاثاء والثانية في جامعة الكويت صباح الأربعاء.