الجزائر - أ ش أ

أشاد السفير اليمني بالجزائر محمد علوي اليزيدي خلال استقبال رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح له اليوم الإثنين، بحرص الجزائر على مساعدة بلاده لاجتياز الاوضاع الصعبة التي تعيشها.

وذكر مجلس الأمة – في بيان – أن السفير اليمني بالجزائر وبعد عرضه للوضع في اليمن والمساعي المبذولة للوصول إلى الاستقرار، نوه بموقف الجزائر وحرصها على مساعدة اليمن لاجتياز الاوضاع الصعبة التي يعيشها.

من جانبه ، أكد بن صالح أن الجزائر ” لا تدخر وسعا من أجل حقن الدماء والحفاظ على وحدة اليمن الشقيق”.

وأضاف البيان أن اللقاء كان فرصة تناول فيها الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين.