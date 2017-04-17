الإسكندرية - أ ش أ

تفقد محافظ الإسكندرية محمد سلطان مستشفى جمال عبد الناصر بوسط المدينة، في إطار جولاته المستمرة على مستشفيات الثغر للاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية اللازمة خلال موسم أعياد الربيع وشم النسيم وللارتقاء بمستوى المنظومة الطبية المقدمة للمواطنين.

ووجه سلطان – خلال جولته، اليوم الاثنين – العاملين بالمستشفى ببذل المزيد من الجهد لتطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة العنصر البشري العامل بالمستشفى وتحسين مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها المواطنون، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو تقديم أفضل خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وعاجلة وبجودة كبيرة.

واستمع المحافظ إلى شكاوى المرضى ورواد المستشفى واستفسر منهم عن معاملة الطاقم الطبي بالمستشفى للمرضى، موجها الشكر للعاملين بالمستشفى على المجهود المبذول للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.

وزار المحافظ قسم الاستقبال والعيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي وقسطرة القلب وحجر المرضى ووحدة العناية المركزة وقسم الأشعة وغرف الإنعاش وقسم الأشعة ووحدة الطوارئ.

وفي سياق متصل .. تفقد محافظ الإسكندرية حدائق الشلالات وأنطونيادس والشواطئ لمشاركة المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع وعيد شم النسيم والتعرف على احتياجاتهم والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة.

وهنأ سلطان رواد الحدائق والشواطئ بأعياد شم النسيم، متمنيا لهم دوام السعادة، مؤكدا ضرورة التعاون بين المحافظة والمواطن السكندري وخاصة فيما يخص منظومة النظافة لكي تصل الإسكندرية إلى مستوى النظافة التي يليق بها والذي يطلبه أهالي الإسكندرية.